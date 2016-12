Angela Merkel avertizeaza ca pericolul nu a trecut si ca amenintarea terorista va persista - VIDEO

Cancelarul german a declarat ca amenintarea terorista va persista, iar liderii lumii au o sarcina deloc usoara. Intre timp, la Berlin, nemtii dar si migrantii participa la spectacole si concerte pentru a arata ca nu se lasa intimidati de atacuri.





Angela MERKEL, CANCELAR GERMANIA "Cazul lui Amri a scos la iveală câteva întrebări privind venirea lui in Germania, în iulie 2015. Acum, vom examina ce trebuie să schimbăm în ţară."

In acest fel, Angela Merkel a dat de inteles ca migrantii vor fi verificati si mai minutios, odata ce vor cere azil in Germania. Totodata, cancelarul german a declarat ca moartea lui Amri nu a solutionat intreaga problema si ca Germania, la fel ca si alte state, poate sa fie tinta altor atacuri, iar liderii lumii trebuie sa le faca fata.

Angela MERKEL, CANCELAR GERMANIA "Democraţia noastră, legile noastre, valorile şi umanitatea reprezintă o alternativă la lumea plină de ură a terorismului. Acestea vor fi mai puternice decât terorismul."

La Berlin, oamenii participa la flashmoburi si spectacole, pentru a arata ca nu s-au lasat prada fricii. Aseara, la Poarta Bradenburg s-a dat un concert, in memoria celor 12 victime.



Am venit ca să comemorăm victimele, dar şi să sărbătorim Crăciunul. Aceste lucruri nu trebuie să ne ucidă.

Intre timp, martorii care au vazut cum Anis Amri a fost ucis in Italia au povestit ca medicii au incercat sa-l salveze, insa nu au reusit.

"Am văzut ambulanţe, am văzut militari şi poliţie. Am văzut o persoană care stătea la pământ, iar medicii au încercat să o resusciteze."

Tunisianul a fost ucis la Milano, in urma unui schimb de focuri. Politistii l-au oprit, iar acesta a inceput sa impuste in ei. Anis Amri ar fi omorat 12 oameni si a ranit zeci, dupa ce a intrat cu un camion in multimea adunata la un targ de Craciun, la Berlin.