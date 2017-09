Angela Merkel - cancelar pentru a patra oara consecutiv. Alianta conservatoare traditionala a luat peste 32 la suta din voturi. Scrutinul, marcat de proteste - VIDEO

Angela Merkel va ocupa pentru a patra oara consecutiv fotoliul de cancelar. In urma alegerilor desfasurate ieri in Germania, alianta conservatoare traditionala a luat peste 32 la suta din voturi si ramane principalul partid in parlament. Scrutinul a fost marcat, insa, de proteste ample. Scandarile manifestantilor au rasunat la Berlin, dar si in alte orase pana noaptea tarziu.