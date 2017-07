Angela Merkel isi lanseaza campania, la cateva luni dupa rivalul ei. Ce se intampla cu politica privind imigrantii

Angela Merkel va trebui sa prezinte un program, in contextul in care este acuzata ca se sprijina doar pe bilantul sau, relateaza AFP. Rivalul ei social-democrat, Martin Schulz ,si-a lansat deja campania, in urma cu mai multe luni, promitand ”mai multa dreptate sociala”, reduceri de impozite celor din straturile populare si de mijloc si o presiune fiscala sporita asupra celor mai bogati.

Insa Merkel, credincioasa tacticii care a adus-o la putere in 2005, constand in a evita confruntarea directa pentru a nu le oferi posibilitatea sa atace adversarilor sai directi, practic nu a spus, pana acum, vreun cuvant despre ceea ce intentioneaza sa faca. Ea prefera sa mizeze pe personalitatea si bilantul ei, in contextul celui mai scazut nivel al somajului de la reunificarea Germaniei, in 1990, de 5,6%. Problema venirii in tara a peste un milion de migranti in 2015 si 2016, care a fragilizat pentru o vreme acest nivel, parea de-acum uitata.

”Germania, o tara in care viata e buna”, spune sloganul de campanie in alegerile legislative de la 24 septembrie, un ecou al celui din precedentele alegeri din 2013 - ”Viitorul germaniei pe maini bune”. Partidul sau consevator, Uniunea Crestin Democrata (CDU), si aliatul sau bavarez CSU isi dezvaluie luni, catre ora locala 13.00 (14.00, ora Romaniei), programul comun, intr-o incercare de a reduce la tacere critici care-i reproseaza cancelarului ca refuza dezbaterea.

Martin Schulz a acuzat-o recent de ”atentat la adresa democratiei” din cauza tacerii ei.

Liderul social-democratilor a obtinut vineri o mica victorie, aliindu-se cu doua partide de stanga pentru a impune cancelarului adoptarea de catre deputati a casatoriei intre persoane de acelasi sex. Merkel a votat impotriva. Insa Merkel, care este creditata in sondaje cu un avans de 15 puncte procentuale fata de SPD, ramane marea favorita in vederea obtinerii celui de-al patrulea mandat - istoric - si a calca astfel pe urmele lui Konrad Adenauer (1949-1963) si mentorului ei Helmut Kohl (1982-1998), care o devanseaza in privinta longevitatii la Cancelarie.

Programul sau, din care au fost divulgate mai multe puncte in presa, prevede 15.000 de posturi de politisti federali in plus, construirea a 1,5 milioane de locuinte noi pana in 2019 si mai ales reducerea cu cel putin 15 miliarde de euro a impizitelor impuse venitourilor modeste si medii. Scaderile de impozite sunt un mod prin care conservatorii se disting de social-democrati, care vor sa foloseasca surplusul bugetar in investitii publice.

Ele constituie totodata un impuls dat consumul intern si urmeaza sa fie bine primite de partenerii comerciali ai Germaniei, mai ales Statele Unite ale lui Donald Trump, care reproseaza Germaniei ca exporta masiv dar cumpara prea putin in schimb.

In paralel, Merkel pare ca a decis sa recucereasca o parte a electoratului care a parasit-o odata cu criza migratiei si s-a reorientat catre dreapta nationalista de la Alternativa pentru Germania (AfD). ”Vom face totul pentru a consolida fortele de securitate”, a promis duminica liderul deputatilor conservatori Volker Kauder intr-un interviu pentru AFP.

In plus, CDU a dezvaluit afise de campanie in care culorile negru-galben-rosu ale steagului german sunt omniprezente - un simbol puternic, intr-o tara in care populatia nu se simte in pielea ei in exprimarea patriotismului. Singura zona de umbra in acest tablou este o cearta care persista intre CDU si CSU pe tema migrantilor. Aripa bavareza a miscarii conservatoare continua sa reclame o limita anuala a numarului de refugiati in Germania de 200.000 de oameni, pe care Merkel o refuza.

Aceasta cerere nu va figura in programul comun, dar va fi vizibila in Bavaria. ”Suntem de acord cu privire la faptul ca nu suntem de acord”, a afirmat duminica ministrul de Interne Thomas de Maizière.