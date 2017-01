Angela Merkel l-a sunat vineri pe Klaus Iohannis. Ce i-a spus cancelarul german despre coruptie si NATO

Cei doi lideri au evocat stadiul excelent al relatiei speciale, de natura strategica, pe care Romania si Germania il impartasesc si au discutat despre consolidarea si aprofundarea dialogului politic bilateral, cat si despre intensificarea coordonarii pe teme europene.

''Presedintele Romaniei a aratat ca tara noastra ramane, la nivel regional, un partener de incredere, unul dintre cei mai importanti piloni de stabilitate. In contextul crizelor complexe la nivel international, cooperarea dintre Romania si Germania a cunoscut o dinamizare reala, atat in cadrul UE, cat si in cadrul NATO, aceasta tendinta trebuind continuata si pe viitor. Presedintele Klaus Iohannis a transmis, cu acest prilej, partenerului german un mesaj ferm privind angajamentul sau pentru continuarea luptei anticoruptie in Romania, in scopul constructiei unei democratii mature si solide. Presedintele Romaniei a evidentiat natura complexa a acestui proces si a mentionat si concluziile pozitive ale recentului raport al Comisiei Europene privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru consolidarea sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei'', se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, Cancelarul german a exprimat intreaga sustinere pentru continuarea luptei anticoruptie in Romania si s-a aratat preocupata de eventualitatea ca anumite demersuri sa afecteze parcursul pe care s-a inscris Romania in combaterea acestui fenomen.

Presedintele Klaus Iohannis si Cancelarul Angela Merkel au discutat, de asemenea, despre cele mai importante teme actuale de pe agenda europeana, cat si despre viitorul Uniunii Europene, in special in pregatirea summitului informal al UE din Malta (3 februarie a.c.) si al summitului aniversar de la Roma (24-25 martie a.c.), pentru marcarea a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, se mai arata in comunicat.

De asemenea, cei doi inalti oficiali au convenit intensificarea cooperarii intre Romania si Germania pe problematica europeana, inclusiv in contextul procesului de reflectie privind viitorul proiectului european, cu privire la care ambele state impartasesc pozitii similare.