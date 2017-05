Angela Merkel nu a respectat codul vestimentar strict impus de liderii sauditii. Cum s-a prezentat la intalnirea cu Salman

Legislatia saudita le obliga pe femei sa poarte de obicei burka si sa-si acopera parul in public, dar Angela Merkel a devenit ultima dintr-o serie de politicieni occidentali care au refuzat sa se acopere in timpul unor vizite in Arabia Saudita.

Defiant Angela Merkel arrives in Saudi Arabia without a headscarf for talks with King Salmanhttps://t.co/P24VBXKIMI

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2017

Theresa May a refuzat luna trecuta sa poate traditionala abaya, iar printre alte femei care au refuzat anterior acest protocol se numara Hillary Clinton si Michelle Obama.

Saptamana trecuta, parlamentarii germani au aprobat in prima camera un proiect legislativ care interzice partial purtarea valului islamic in cazul functionarilor publici si a soldatilor din armata Germaniei.

Angela Merkel a declarat anterior ca sustine interzicerea valului integral, atat timp cat o asemenea interdictie ”este posibila din punct de vedere legal”.

Cancelarul german si-a explicat ingrijorarea cu privire la situatia drepturilor omului in timpul intalnirii cu regele Salman. Merkel a vorbit cu regele saudit despre pedeapsa capitala aplicata prin metode de-a dreptul medievale, precum si despre rolul jucat de tara in razboiul civil din Yemen.

”Am impresia ca tara asta este intr-o etapa de schimbare si mult mai multe lucruri sunt posibile fata de acum cativa ani, dar egalitatea este in continuare departe”, a declarat cancelarul Germaniei.

De asemenea, cancelarul s-a intalnit cu mai multi afaceristi locali, intrucat valoarea exporturilor germane se ridica la peste jumatate de milion de euro in Arabia Saudita.