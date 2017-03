Angela Merkel s-a intalnit pentru prima data cu Donald Trump la Casa Alba. Moment stanjenitor in timpul discutiilor - VIDEO

”Multumesc pentru angajamentul executivului german pentru a creste cheltuielile pentru Aparare si pentru a munci in vederea contribuirii a cel putin 2% din PIB pentru NATO”, a declarat presedintele TRump in timpul unei conferinte de presa comuna la Casa Alba cu Angela Merkel.

De asemenea, miliardarul american a subliniat ca Statele Unite respecta institutiile istorice, dar si alte tari trebuie sa-si plateasca contributiile pentru a sprijini NATO.

Un moment stanjenitor s-a petrecut in timpul discutiilor. La insistentele jurnalistilor, cancelarul german ii atrage atentia presedintelui SUA ca acestia vor ca sesiunea de oportunitati de imagine sa se incheie cu o strangere de mana, dar Trump ignora sugestia.

Donald Trump a sustinut ca numeroase tari datoreaza ”sume uriase” in finantari neplatite catre organizatii internationale si a precizat ca ”aceste natiuni trebuie sa-si plateasca datoria”, facand trimitere la aliatii care nu cheltuiesc 2% din PIB pentru Aparare, in vreme ce americanii suporta mare parte din costurile operatiunilor NATO.

Insa, Merkel a vorbind despre tensiunile anterioare aparute in relatia cu presedintele american, care a acuzat-o ca a comis o ”eroare catastrofala” prin politica portilor deschise si a contribuit decisiv la ”distrugerea Germaniei”.

”Este intotdeauna mai bine sa vorbim cu vorbim unul cu celalalt decat sa vorbim despre celalalt”, a punctat cancelarul de la Berlin.

De asemenea, conferinta de presa a celor doi lideri a avut si un moment amuzant, atunci cand Donald Trump a glumit ca are un lucru in comun cu Angela Merkel in legatura cu interceptarile din timpul administratiei Obama.

Presedintele american a acuzat fosta administratie ca a interceptat in timpul campaniei electorale comunicatiile de la Casa Alba. Acuzatiile lansate de acesta au fost negate de Barack Obama, precum si de republicanii si democratii din Congres. Insa, Angela Merkel a fost victima interceptarilor telefonice desfasurate printr-un program al NSA.

De asemenea, cancelarul s-a nascut si a crescut in Republica Democrata Germana, unde ascultarea telefoanelor si programele guvernamentale de supraveghere erau comune pentru agentii politiei secrete de la Stasi.