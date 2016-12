Angela Merkel: "Terorismul islamist reprezinta cel mai mare test pentru Germania". Ce a spus despre Brexit

De asemenea, aceasta a promis ca va introduce o noua legislatie pentru a imbunatati situatia de securitate, dupa ce tunisianul Anis Amri a condus un camion in mijlocul multimii de la targul Breitscheidplatz, scrie Reuters, preluat de news.ro.

Merkel i-a indemnat pe cetatenii germani sa uite de atractia populismului, intrucat interesul natiunii este de a-si asuma un rol de conducere in adresarea problemelor multiple cu care se confrunta in acest moment Uniunea Europeana.

”Multi ataseaza de anul 2016 sentimentul ca lumea s-a intors pe dos, ori ceea ce pana acum era o reusita este pus sub semnul indoielii. Un exemplu in acest sens este Uniunea Europeana sau democratia noastra parlamentara, care aparent pentru unii nu urmareste interesul cetatenilor, ci serveste doar interesul unui anumit grup. Ce distorsiune”, a declarat cancelarul german, facand trimitere la ascensiunea extremei-drepte de la Alternativa pentru Germania (AfD).

Intre timp, liberalii americani o considera pe Angela Merkel o ancora de stabilitate si ratiune intr-un an dezastruos pentru politica internationala, in care Donald Trump a devenenit presedintele-ales al Statelor Unite, britanicii au votat pentru iesirea din UE, iar relatiile ruso-americane au coborat pana la nivelul din Razboiul Rece.

Merkel a comparat Brexit-ul cu o ”rana adanca” pentru proiectul european si a explicat ca statele membre ar trebui sa se concentreze pe interesul comun care transcende intotdeauna orice interese nationale egoise, chiar daca uneori birocratia este ”inceata si anevoioasa” la nivelul UE.

”Da. Europa ar trebui sa se concentreze pe ceva mai bun decat ideea de stat national. Dar germanii nu ar trebui niciodata sa creada ca fiecare ar putea sa aiba o viata mai buna pe cont propriu”, a explicat cancelarul Germaniei.

Valul de migranti care a ajuns in ultimul an in Germania a avut un impact urias asupra popularitatii Angelei Merkel si a dus la cresterea sussinerii pentru extremistii de la AfD, care argumenteaza ca Islamul este incompatibil cu Constitutia. Insa, conservatorii au sanse mari sa castige alegerile generale din septembrie 2017.

Angela Merkel candideaza pentru un al patrulea mandat la conducerea Germaniei.

In discursul de Anul Nou, liderul german a promis ca va introduce masuri de securitate suplimentare dupa ce un migrant tunisian a condus un camion in mijlocul multimii de la un targ de Craciun din metropola Berlin. Un numar de 12 persoane si-au pierdut viata, iar alte 56 au fost ranite in incidentul de la Breitscheidplatz.