Angelina Jolie raspunde acuzatiilor referitoare la exploarea copiii din Cambogia, numindu-le "false si suparatoare"

Actrita si regizoarea Angelina Jolie a negat auditiile ”crude”, asa cum au fost numite pe retelele de socializare, cu copiii nevoiasi din Cambodgia in timpul procesului de casting pentru filmul ”First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers”, realizat pentru Netflix.

”Directorii de casting au facut un joc mai degraba deranjant prin realismul lui: au pus bani pe masa si le-au cerut copiilor sa se gandeasca la un lucru pentru care ar avea nevoie de ei, apoi sa ii inhate”, se arata in interviul din Vanity fair acordat de Angelina Jolie. ”Directorul se prefacea ca il prinde pe copil, iar el trebuia sa inventeze o minciuna”.

"Srey Moch (cea care a fost selectata pentru rolul principal) a fost singurul copil care se uita la bani pentru un timp indelungat”, a declarat Jolie. ”Cand a fost fortata sa-i dea inapoi, a fost coplesita de emotie... Intrebata mai tarziu pentru ce a luat banii, a spus ca bunicul ei a murit si nu aveau suficienti bani pentru o inmormantare decenta”.

Angelina Jolie, care a regizat filmul, a declarat ca a fost ”fals si suparator” faptul ca oamenii au interpretat gresit descrierea ei despre cum a decurs castingul. ”Sunt suparata ca un exercitiu al unei improvizatii a fost descris ca si cum ar fi fost scenariu real”, a spus regizoarea intr-un comunicat de presa, scrie BBC.

”Scopul acestui film este sa atraga atentia asupra ororilor razboiului prin ochii copiilor si sa-i ajute sa lupte pentru a se proteja. Sugestia ca bani adevarati au fost luati de la un copil in timpul auditiei este falsa si suparatoare. As fi revoltata eu insami daca s-ar fi intamplat”, a adaugat ea.

”Fiecare masura a fost luata pentru a asigura siguranta, comfortul si bunastarea copilului in film incepand de la auditii, trecand prin productie si pana la final”, a precizat actrita.

”First They Killed My Father” este debutul regizoral al Angelinei Jolie pentru gigantul Netflix. Este bazat pe o poveste adevarata unui supravietuitor al genocidului din Khmer Rouge, spusa prin ochii unui copil.

Jolie a declarat pentru BBC anul acesta ca spera ca filmul sa ajute cambogienii sa vorbeasca deschis despre trauma.

Metoda de casting i-a adus ambasadoarei UNICEF numeroase critici. ”Ce joc psihologic crud pe care sa il faci unor copii saraci”, a scris un utilizator de Twitter. ”Angelina Jolie e nebuna”.

Lungmetrajul este o adaptare a volumului de memorii omonim semnat de Loung Ung si descrie o poveste de razboi – genocidul Kmerilor Rosii, relatata din perspectiva unui copil.

Angelina Jolie este coscenarist, producator si regizor al acestui proiect cinematografic.