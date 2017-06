Ani diferiti, aceleasi intrebari pentru Vladimir Putin. In toti acesti ani oamenii se intreaba cum sa traiesti cu salarii si pensii atat de mici, semn ca situatia din tara nu se schimba - VIDEO

”- Dumneavoastră spuneţi că salariu se măreşte, dar ca medic, nu am simţit acest lucru.- De multe ori am auzit că salariul medicilor este considerat decent, dar nu este aşa.”

Din 2001 si pana in prezent, Vladimir Putin a ascultat o multime de intrebari, pe unele dintre ele cu siguranta le tine minte, si asta pentru ca le aude in fiecare an. Oamenii se plang ca au salarii si pensii mici.

”- Uitându-mă la viaţa pensionarilor, la pensia pe care o primesc, începi să te întrebi: “Ce-i de făcut?”.

”- Salariul unui educator la grădiniţă este de 7935 de ruble. Cum poţi să trăieşti cu aşa salariu?- Mă interesează salariul educatorilor de la grădiniţe. Salariu este de 3800 de ruble, din aceşti bani trebuie să te îmbraci, să cumperi medicamente, ce mai rămâne pentru mâncare?”





Pentru aceleasi intrebari, Putin are pregatit acelasi raspuns.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE “Neapărat vom lua măsuri pentru ca oamenii să simtă, în mod real, schimbările spre bine.”

Linia directa din acest an, a 15-a la numar pentru Vladimir Putin, a durat aproape 4 ore, timp in care presedintele a raspuns la aproape 70 de intrebari. Pentru prima data, in timpul emisiei au aparut pe ecran intrebari si comentarii de la public in care Putin era intrebat daca tolereaza coruptia, cand se pensioneaza si daca nu i-au ajuns trei mandate de presedinte. Aceste intrebari insa au fost trecute cu vederea.