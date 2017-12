Anii de exil. 31 decembrie 1947, anul in care Regele Mihai a fost obligat sa isi paraseasca tara

Impreuna cu mama lui, Regina Elena, a plecat spre Peles pentru a-si impacheta doar lucruri de strica trebuinta, dupa cum ii impusese noua clasa politica.

“Pe mine m-au lasat sa iau, dar pe mama au urmat-o in fiecare camera ”

Pe 3 ianuarie se aflau in trenul regal, iar vagoanele erau pline de soldati care le controlau bagajele in cautarea unor comori asunse. Spunea mai tarziu ca, atunci cand a iesit din tara, a simtit ca a iesit dintr-un infern al tuturor si a intrat in unul rezervat numai lui: pentru ca singuratatea, in exil, a fost greu de indurat.

Pe principesa Ana de Bourbon avea sa o reintalneasca mai tarziu, pentru a nu alimenta zvonurile comuniste care justificau plecarea lui de refuzul principesei de a trai in Romania. S-au revazut la jocurile Olimpice de Iarna de la St.Moritz, cand au petrecut cateva zile impreuna.

Pe 10 iunie

1948 se casatoreste cu principesa Ana de Bourbon Parma la Atena. Guvernul communist ii retrasese deja cetatenia romana lui si altor 34 de colaboratori, dupa care au nationalizat toate proprietatile legale.

Rudele miresei nu iau parte la ceremonie pentru ca Regele Mihai n-a fost de accord ca slujba sa fie tinuta in rit catolic si nici cu cealalta conditie a Bisericii care ii cerea sa-si botezeze copiii in acelasi cult.

Dupa casatorie, cei doi se stabilesc in casa reginei mama Elena, in vila de langa Florenta, unde ea si-a trait perioada de exil. Se muta apoi intr-un apartament modest cu doua dormitoare in Lausanne, unde vin pe lume primele trei fiice Margareta, Elena si Irina.

Ulterior, se stabilesc in Anglia, unde vor locui sase ani. Ca sa aiba o sursa de venit, infiinteaza o ferma de pui si construiesc un atelier de tamplarie.

Pasiunea pentru aeronave avea sa-i aduca in 1956 un contract cu compania Lear Jeats and Co. Se muta cu familia la Versoix, langa Geneva. Aleg insa ca ultimele doua fiice sa se nasca in afara Elvetiei.

Fetele au primit cea mai buna educatie, insa mai tarziu principesa Margareta avea sa povesteasca cu regret ca le lipseau iesirile cu tinerii de varsta lor.

In 1958 Regele pune punct colaborarii cu compania aeriana si infiinteaza o companie de electronica si mecanisme automate care merge bine pana in 1964, cand din cauza concurentei decide sa o inchida si face cursuri de brooker la Bursa din Wall Street.

In tot acest timp, Regele tinea legatura cu Comitetul National Roman format dintr-o serie de personalitati romanesti din exil, iar in fiecare an, pe 31 decembrie, Regele isi transmitea mesajul la Romania Libera, insa ascultatorii stiau prea putine lucruri despre viata familiei sale din exil.

Relatia cu Romania si-o pastra si prin credinta. De Pasti si de Craciun mergea impreuna cu fiicele sale la Atena, pentru a se bucura de sarbatori in rit ortodox. Si tot ca sa-si astampere dorul de casa, cand se mutau intr-o casa noua prima piesa pe care o ascultau era Poema lui Enescu.

Dupa 18 de casnicie aveau sa se casatoreasca si in rit catolic, punand capat rupturii pe care Regina o resimtea fata de Biserica in sanul careia fusese botezata. Intre timp Regele isi cultiva pasiunile: fotografia si masinile.

Cat timp a stat in Elvetia a refacut integral 9 masini originale Ford sau Willis. Pe doua dintre ele I le-a daruit sotiei sale.

Regele si Regina se aflau in casa lor de la Versoix cand a izbucnit Revolutia din 1989. Alaturi de ei se afla Principesa Margareta, care renuntase la cariera de la Natiunile Unite ca sa se alature Regelui care-si dorea sa ajute Romania in drumul spre democratie.

Intrebat mai tarziu de ce n-a plecat spre Romania imediat, regale avea sa spuna ” desi am asteptat clipa asta 42 de ani nu pot merge acolo fiindca tinerii nu si-au dat viata in acele zile pentru mine”.

Raspunsul avea sa vina de la Regina Ana care a explicat ca Regele a avut maretia sa astepte, constient fiind ca romanii au nevoie de timp pentru a intelege ce s-a intamplat cu adevarat in momentul abdicarii.