Anis Amri, suspectul in cazul atacului din Berlin, ucis in Italia de politisti. Ce a strigat inainte sa moara

UPDATE 12:20 "Nu exista niciu dubiu ca persoana ucisa este Anis Amri", a declarat ministrul italian de Interne, Marco Minniti.

UPDATE 12:00 Politia italiana afirma ca barbatul ucis in Milano a fost identificat drept Anis Amri pe baza amprentelor si a trasaturilor fizice. El a fost oprit de politie in jurul orei 3 noaptea, la gara San Giovanni, pentru un control de rutina. Cand i s-au cerut actele, a scos un pistol din rucscac si a impuscat un politist in umar, strigand "Allah Akbar". Agentul ranit si colegul acestuia au raspuns cu focuri de arma, ucigandu-l pe loc.

UPDATE 11:35 Potrivit Reuters, Anis Amri ar fi fost impuscat de politia italiana in Milano. Presa italiana vorbeste despre un barbat impuscat de un politist dupa ce l-a atacat pe agent strigand Allah Akbar, dar spune ca omul avea in buzunat un bilet de tren luat din Franta. Ministrul italian de Interne va sustine in curand o declaratie.

UPDATE 11:30 Politia daneza din regiunea Jutland a anuntat ca un barbat ale carui semnalmente corespund celor ale lui Anis Amri a fost semnalat in Aalborg. De asemenea, politia din Hamburg investigheaza daca tunisianul nu ar fi fost implicat si intr-un asasinat ce a avut loc in octombrie in Hamburg si a fost revendicat de ISIS.

A aparut o noua inregistrare video cu camionul care a intrat in mutime, luni seara, la Targul de Craciun de la Berlin. Principalul suspect pentru acest atac infiorator, care a lasat in urma 12 morti si peste 50 de raniti, e in continuare de negasit.

Camera video de la bordul unui taxi a surprins inceputul atacului care a facut prapad in inima Berlinului. Se vede cum camionul mortii apare din partea stanga si intra, in viteza, direct in Targul de Craciun. Dupa cateva secunde, oamenii fug, ingroziti. Taximetristul din masina caruia au fost filmate imaginile astepta clienti langa Piata de Craciun, la biserica memoriala Kaiser Wilhelm.

Principalul supect pentru atacul de luni, Anis Amri, apare in acest selfie, facut probabil la Berlin, in septembrie - au confirmat cunoscutii lui din Tunisia. Un site german afirma ca tunisianul de 24 de ani ar fi fost fotografiat chiar in noaptea atacului - la citeva ore dupa mascru - in cursul unei operatiuni de supraveghere, langa o moschee din Berlin. Imigrantul tunisian - filat mai multe luni si caruia i se refuzase solicitarea de azil, urmand sa fie deportat - este banuit ca s-a aflat la volanul camionului care a intrat in multime, luni seara. Potrivit Tagesspiegel, Amri ar fi fost vazut fugind dupa atac, cu rani pe fata. Din cauza ca acestea sunt foarte vizibile, politia nu crede ca tunisianul ar fi putut fugi din Berlin.

Frauke Koehler, purtator de cuvant al procuraturii: "Amprentele lui au fost gasite in exteriorul camionului, pe portiera de pe partea soferului si pe chederul care fixeaza geamul. Din probele descoperite pana acum putem afirma ca Anis Amri conducea camionul. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare".

Politstii care il cauta cu asiduitate au cercetat mai multe apartamente din Berlin si Dortmund, pe unde ar fi trecut suspectul. De asemenea, au folosit grenade de soc in cursul unei descinderi la o moschee din regiunea capitalei, aceeasi in fata careia a fost filmat Amri.