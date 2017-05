Aniversare cu altercatii in Ucraina. La Kiev, Odesa, dar si in alte cateva orase politia a retinut cel putin 50 de persoane, care au incercat sa impiedice desfasurarea marsului “Regimentul nemuritor” - VIDEO

Aniversare cu altercatii in Ucraina. La Kiev, Odesa, dar si in alte cateva orase politia a retinut cel putin 50 de persoane, care au incercat sa impiedice desfasurarea marsului “Regimentul nemuritor”. Ciocnirile au inceput dupa ce nationalistii au observat ca unii participanti au adus cu ei panglica Sfantul Gheorghe, simbol interzis in tara vecina.