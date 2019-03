Anunt oficial: Laura Kovesi, urmarita penal intr-un nou dosar. Neregulile reclamate de fosta sefa DNA

”Procurorii din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un fost procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat în modalitatea coordonării, prev. de art. 367 alin. 1 si 3 Cod penal şi complicitate la represiune nedreaptă sub forma participaţiei improprii, prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal, în ref. la art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 283 alin. 1 Cod penal (cinci infracţiuni — 5 persoane vătămate).

La data de 7 martie 2019 a fost adusă la cunoştinţa suspectului efectuarea în continuare a urmăririi penale.

Faptele cercetate constau în aceea că, pe durata exercitării mandatului de procuror şef la Direcţia Naţională Anticorupţie, în perioada 2015-2016, ar fi coordonat, prin activitatea efectiv desfăşurată, prin ordine si dispoziţii date, grupul infracţional iniţiat de doi procurori şi un ofiţer de poliţie judiciară, la care au aderat alţi trei procurori şi un alt ofiţer de poliţie judiciară, iar aceştia ar fi acţionat, în mod coordonat, în scopul comiterii infracţiunilor de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, influenţarea declaraţiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual şi uz de fals.

Ordinele şi dispoziţiile avute în vedere constau într-o circulară prin care a admis posibilitatea audierii pe parcursul urmăririi penale a aceleiaşi persoane, atât în calitate de martor cu identitate protejată, cât si în aceea de martor cu identitate reală, precum si într-un ordin, privind adoptarea unor practici unitare în administrarea probelor audio/video la nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ordin prin care ar fi fost încălcate dispoziţiile art. 143 alin. 2 si 4 Cod procedură penală, întrucât s-a dispus transmiterea către instanţele de judecată numai a suporturilor care conţin convorbirile relevante în cauză;

Totodată, prin conduita sa de procuror ierarhic, prin dispoziţiile pe care le-a luat cu privire la un act de sesizare al instanţei prin ignorarea referatelor procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie — Structura Centrală, l-ar fi determinat pe un procuror şef secţie să confirme, fără vinovăţie, un rechizitoriu nelegal şi netemeinic şi să dispună, astfel, trimiterea în judecată a cinci persoane, despre care un număr de patru procurori au precizat în scris că nu se impune trimiterea în judecată.

Precizăm că efectuarea în continuare a urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, potrivit comunicatului transmis de Secţia specială de investigare a magistraţilor.

Punerea sub învinuire a Laurei Codruţa Kovesi în al doilea dosar de corupţie naşte deja controverse. Fosta şefă a DNA susţine că anchetatorii care o suspectează de abuzuri ar fi încălcat la rândul lor procedura.

Însă, chiar şi aşa, Kovesi va încerca să îşi dovedească nevinovăţia. Întregul scandal, spune ea, nu ar avea altă menire decât să îi compromită şansele de a deveni primul procuror şef al Parchetului Ruropean.

În cel de-al doilea dosar, sunt două capete de acuzare: gestionarea unui grup infracţional organizat şi complicitate la opresiune nedreaptă.

Aceste acuzaţii - spune Kovesi - ar fi în neregulă în ceea ce priveşte procedura aducerii la cunoştinţă, pentru că nu i s-au prezentat documentele care stau la baza acestei puneri sub învinuire, iar documentul oficial ar fi trebuit să aibă şi semnăturaprocurorului Adina Florea şi nu o avea, iar de aici ar rezulta o serie de reacţii juridice.

“Am întrebat dacă pot să plec şi să aştept citaţia. Mi-a zis că nu. Au intrat nouă sau zece avocaţi în birou şi mi-au spus că sunt învinuită în alt dosar. Moment în care am spus că nu am fost citată în mod legal. Nu am avut posibilitatea să îmi angajez un avocat. Categoric nu au ce probe să existe, pentru că nu am comis aceste fapte. Şi sunt convinsă că totul este o înscenare pentru a fi împiedicată să ocup această poziţie”, spune Laura Codruţa Kovesi.

Codruţa Kovesi este suspectată de aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la represiune nedreaptă în dosarul fostului şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi al fostului său subordonat, procurorul Mircea Negulescu, poreclit ″Portocală″⁣.

În tot acest timp, parlamentarii de la Bruxelles au anunţat că o vor susţine pe Laura Codruta Kovesi pentru şefia viitorului Parchet European în discuţiile cu reprezentanţii Consiliului Uniunii Europene.

“Sigur, citarea a fost fixată pe data de 7 martie, când se ştia că astăzi este un vot şi se derulează anumite activităţi pentru procedura de ocupare a funcţiei. Nu cred că este o coincidenţă. Cred că intenţionat am fost citată în această zi, cred că intenţionat astăzi am fost împiedicată să dau declaraţii şi să lămuresc lucrurile. Intenţionat am fost chemată într-un dosar şi m-am trezit fără a fi citată în mod procedural şi corect că sunt audiată în alt dosar”, a mai spus Kovesi.

Guvernul de la Bucureşti insistă însă să o blocheze pe Kovesi în această procedură. Chiar ministrul Justiţiei Tudorel Toader le-a scris jurnaliştilor britanici de la Financial Times că Laura Codruţa Kovesi nu ar trebui să ocupe funcţia de procuror şef european şi că sub conducerea ei DNA a comis abuzuri. În replică, procurorii anticorupţie îl acuză pe ministrul Justiţiei de asemenea într-o scrisoare trimisă publicaţiei londoneze că a prezentat date false despre activitatea DNA.