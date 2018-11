Anunt socant: cea mai periculoasa mafie din Europa a ajuns in Romania! Procurorii italieni au intrat pe fir si au reusit sa inchida 118 persoane

Cea mai puternica organizatie criminala din Italia, temuta mafie calabreza Ndrangheta, luata pe sus de autoritatile italiene. Euronews scrie ca Ndrangheta reusise sa isi creeze ramificatii in mai multe tari europene. 118 membri au fost condamnati la un total de 1.200 ani de inchisoare!

Procurorul Federico Cafiero De Raho, care se ocupa de antiterorism si de dosarele mafiei italiene, precum si de combaterea traficului de droguri, spune ca Ndragheta a devenit cea mai puternica organizatie criminala a ultimilor ani.

Intre cei 118 condamnati de judecatorii tribunalului din Reggio Emilia se afla si fostul fotbalist Vicenzo Iaquinta, campion mondial in 2006. El a primit 2 ani de inchisoare pentru detinere ilegala de arme de foc, in timp ce tatal sau a primit 19 ani de temnita pentru legaturi cu Ndrangheta.

Ndragheta este principala responsabila pentru traficul de droguri din America de Sud in Europa si a reusit sa aduca cocaina prin porturi precum Antwerp, Rotterdam si Amsterdam.

"Nimeni nu are in acest moment o stabilitate economica comparabila cu cea a societatilor aflate in spatele Ndragheta si a altor astfel de organizatii", a spus procurorul Federico Cafiero De Raho.

Potrivit autoritatilor italiene si a procurorului De Raho, Ndrangheta si-a trimis oamenii chiar si in Romania.

"Intr-una dintre investigatii s-a descoperit ca unele companii au fost infiintate in Romania sub acoperirea ca se ocupa cu operatiuni de reciclare. Aceste companii au facut afaceri in Italia, apoi s-au mutat in Marea Britanie", a mai spus De Raho.

Potrivit FBI, Ndrangheta are circa 6.000 de membri si se ocupa cu 80% din traficul de Cocaina din Europa.