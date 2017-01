Anuntul care da frisoane Londrei: Scotia se va desprinde de Marea Britanie in urmatorii doi ani

Scotia a respins independenta in 2014, cu 55% fata de 45% din voturi. Dar actualul premier scotian, Nicola Sturgeon, a afirmat ca, in prezent, este mult mai probabil ca scotienii sa doreasca independenta, dupa ce la referendumul din iunie 2016 s-au pronuntat in mod categoric pentru ramanerea in Uniunea Europeana, in timp ce Regatul Unit in ansamblu a votat pentru iesirea din blocul comunitar.

Nicola Sturgeon i-a prezentat guvernului de la Londra o serie de propuneri privind pozitia Scotiei, inclusiv optiunea Edinburghului de a-si pastra legaturile cu piata unica a UE chiar si daca Scotia va continua sa faca parte din Regatul Unit.

''Daca guvernul Regatului Unit respinge planul de compromis avansat de Nicola Sturgeon, atunci eu cred ca va avea loc foarte probabil un referendum privind independenta'' Scotiei, a declarat Salmond la BBC. Alex Salmond s-a aflat la conducerea executivului scotian in timpul referendumului din 2014.

''Cred ca, in acest context, in decurs de doi ani, tabara in favoarea lui 'da' (pro-independenta) va castiga'', a mai spus ex-premierul scotian.

Reuters aminteste ca, la inceputul acestei saptamani, Theresa May a declarat ca Marea Britanie va parasi piata unica a UE si va impune limite privind imigratia cand va iesi din blocul comunitar.

Sondajele de opinie arata ca sprijinul pentru independenta Scotiei este neschimbat de la referendumul din iunie 2016, sugerand faptul ca scotienii vor respinge secesiunea in cadrul unui alt vot.