Anuntul facut de Grindeanu despre legea Gratierii, in timp ce zeci de mii de oameni protestau. "Adoptam solutia cea mai buna"

Astfel incat, dupa aceea, "asumat", sa se mearga inainte si sa fie adoptata "solutia cea mai buna", a adaugat Grindeanu.

"Maine are loc o dezbatere publica. I-am cerut ministrului Justitiei sa imi prezinte concluziile ministerului si calea pe care o sa urmam in perioada urmatoare, pentru ca e absolut necesar sa stiu pozitia titularului de fila astfel incat, asumat inainte mergem si adoptam solutia cea mai buna. Deocamdata, toata aceste lucruri sunt la Ministerul Justitiei care are datoria in perioada urmatoare sa vina cu ceea ce inseamna masuri din acest punct de vedere, gratiere si nu doar gratiere", a afirmat Grindeanu, duminica, la Antena 3.

El a precizat ca pe acest subiect va fi luata "o decizie ferma".

"Astept propunerile din partea Ministerului Justitiei, nu vreau sa ma antepronunt. Aceste propuneri, sper sa vina in urmatoarele zile astfel incat sa luam o decizie ferma in ceea ce priveste acest subiect", a adaugat premierul.

Grindeanu a sustinut ca modalitatea in care vor fi adoptate masurile privind gratierea si modificarea Codurilor penale va fi fie prin ordonanta de urgenta, fie prin asumarea raspunderii Guvernului, fie prin proiect de lege. "Toate aceste trei modalitati sunt absolut legale", a afirmat seful Executivului.

Potrivit premierului, nu doar gratierea rezolva problemele din penitenciare, ci este nevoie si de alte masuri.

"Am prevazut in bugetul pe anul acesta la Ministerul Justitiei sume de bani astfel incat sa se dubleze alocatia pentru hrana. stiu ca ministrul Justitiei in aceste zile a facut un tur (...) in foarte multe penitenciare pentru a vedea conditiile. (...) Mai trebuie sa facem masuri alternative. (...) si gratierea face parte din masurile pe care trebuie sa le luam, impreuna cu celelalte. Astept de la Ministerul Jsutitiei, ca si prim-ministru, pentru ca pana in acest moment (...) nu-mi este foarte clar ce vor propune, dar e dreptul Ministerului Justitiei, ca si titular, sa vina cu propunerea pe care o considera cea mai potrivita din acest punct de vedere si o vor face", a subliniat Grindeanu.

Prim-ministrul a subliniat, in context, ca Guvernul trebuie sa fie foarte atent "nu neaparat pe continut, ci pe proceduri".

Grindeanu: Am urmarit cu atentie opiniile care au reiesit din mitinguri, multe dintre ele au avut distorsiuni

Premierul Sorin Grindeanu spune ca a urmarit "cu atentie" opiniile care au reiesit in urma protestelor de strada pe tema modificarilor legislative din domeniul Justitiei, precizand ca multe dintre acestea "au avut distorsiuni".

Intrebat duminica, la Antena 3, cum se raporteaza la protestele din strada de duminica seara, Sorin Grindeanu a raspuns: "Eu am facut o declaratie legata de protestele de saptamana trecuta si am spus ca respect opiniile argumentate. E un drept legal sa protestezi in Romania, atat timp cat faci lucrurile acestea in mod pasnic si cat nu deranjezi pe altii, pentru ca daca se depaseste aceasta limita, intram intr-o cu totul alta zona. (...) E dreptul cetatenilor sa faca acest lucru, le respect aceasta opinie. Ba mai mult decat atat, am vazut si am urmarit cu atentie in aceasta perioada opiniile care au reiesit din aceste mitinguri, multe dintre ele pot sa le cataloghez ca au avut poate distorsiuni, ca sa nu spun altceva. De cea Pentru ca a contat sursa sau modul in care au fost prezentate".

Potrivit premierului Grindeanu, libertatea de expresie trebuie sa fie insotita de "bun-simt".

"Eu cred in libertatea de expresie, dar aceasta libertate de expresie (...) cred ca trebuie sa fie insotita de bun-simt. Nu cred (...) foarte mult in jigniri (...). De o perioada de timp, si nu neaparat in ultimele luni, parca in Romania argumentul tonalitatii e mai important decat argumentul in sine (...). Cum nu cred in agresivitatea pumnului, nu cred nici in agresivitatea cuvantului", a mai declarat Grindeanu.

Grindeanu: Pentru mine, a fost o surpriza neplacuta prezenta presedintelui Iohannis in strada saptamana trecuta

Prezenta presedintelui Klaus Iohannis la protestele din strada de saptamana trecuta a fost "o surpriza neplacuta", a afirmat premierul Sorin Grindeanu.

"Pentru mine, a fost o surpriza neplacuta prezenta presedintelui in strada saptamana trecuta. Eu am incercat, si nu cred ca ma poate acuza nimeni, am incercat in aceasta perioada sa am o relatie institutionala corecta cu Administratia Prezidentiala. Ba chiar, poate de multe ori, am lasat de la mine anumite lucruri, tocmai pentru a avea dialog", a declarat Grindeanu la Antena 3.