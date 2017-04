Anuntul facut de secretarul de Stat american Rex Tillerson inainte de summitul G7. Rusia si Iran acuza SUA

Tillerson se referea astfel la presupusul atac chimic din Siria de saptamana trecuta. Sant'Anna di Stazzema ”va reprezenta o (sursa) de inspiratie pentru noi toti”, a declarat el, conform Associated Press, preluat de News.ro.

Nazistii au ucis peste 500 de civili in acest sat, in 1944.

Seful diplomatiei americane se afla intr-o vizita in Italia, in contextul in care Washingtonul cauta sa-i uneasca pe liderii lumii in jurul unei strategii care sa puna capat razboiului din Siria. El urmeaza sa participe la o reuniune a Grupului Celor Sapte (G7), dominata de atacul american cu rachete de croaziera din Siria.

Administratia Trump a lansat acest atac pentru a-l pedepsi pe presedintele sirian Bashar al-Assad, pe care-l acuza de presupusul atac chimic de la Khan Sheikhoun, soldat cu zeci de morti.

Tillerson urmeaza sa se intalneasca luni dupa-amiaza cu omologii sai din Marea Britanie si Franta. Rusia si Iran sustin ca SUA au depasit "linia rosie" cand au atacat Siria. Rusia si Iran au transmis un avertisment dur Statelor Unite, in timp ce ministrii de Externe se pregatesc pentru a participa la summitul G7 din Lucca.

In acest sens, presedintele rus si liderul iranian le-au transmis americanilor ca au depasit o ”linie rosie” atunci cand au lansat 59 de rachete de croaziera asupra bazei fortelor guvernamentale siriene de la al-Shaayrat ca raspuns fata de atacul chimic de la Khan Sheikhoun, transmite Sky News.

Armata americana a lansat 59 de rachete ca raspuns la un atac chimic orchestrat de fortele guvernamentale, in care si-au pierdut viata 86 de persoane, inclusiv copii din provincia Idlib.

Intre timp, o aripa a gruparii libaneze Hezbollah a transmis un comunicat din partea Moscovei si Teheranului, in care aliatii presedintelui Assad promit sa raspunda in forta daca va exista o agresiune asemanatoare impotriva Guvernului Siriei.

Statele Unite si Marea Britanie se pregatesc sa transmita un mesaj puternic Rusiei in cadrul summitului G7, cerand Moscovei sa ajute la realizarea unui plan pentru reconstruirea Siriei.

Boris Johnson si Rex Tillerson sunt pregatiti sa ofere Rusiei sansa de a reveni in G8, daca renunta la sprijinirea regimului Assad. Seful diplomatiei britanice a avertizat ca americanii ar putea sa lanseze noi raiduri aeriene dupa atacul bazei al-Shaayrat.

”Crucial - ei ar putea sa faca asta din nou. Nu putem sa pierdem momentul”, a declarat ministrul de Externe al Marii Britanii. De asemenea, acesta a precizat ca este momentul ca Putin sa vada adevarul despre tiranul pe care-l sprijina in Siria.

G7 este reprezentat de Marea Britanie, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia si Statele Unite. La acest summit vor participa si reprezentantii Uniunii Europene.

Unii diplomati europeni cred ca politica americana nu este clara, intrucat doreste in acelasi timp o schimbare a regimului sirian si distrugerea Statului Islamic.

Ambasadoarea Statelor Unite de pe langa Natiunile Unite, Nikki Haley, a declarat ca prioritatea presedintelui este o schimbare de regim in Siria, dar secretarul de stat a precizat ca prima prioritate este mai degraba distrugerea Statului Islamic.

Statele Unite si Marea Britanie ii acuza pe rusi de complicitate la moartea civililor din Khan Sheikhoun. SUA critica dur Rusia si o acuza ca a esuat in ceea ce priveste prevenirea unui atac chimic.

Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, i-a criticat dur intr-un interviu televizat pe rusi, sustinand ca acestia au esuat ceea ce priveste prevenirea unui atac chimic lansat de fortele guvernamentale siriene asupra civililor din provincia Idlib.

Rusia a acceptat sarcina de a se asigura ca arsenalul de arme chimice a regimului sirian este distrus, iar esecul rusilor a permis atacul chimic din Khan Sheikhoun, transmite BBC.

Declaratiile sefului diplomatiei americane au loc in timp ce omologii sai se pregatesc sa participe la intalnirea ministrilor de Externe din G7.

Aici, diplomatii vor discuta o serie de metode prin care pot creste presiunea asupra Rusiei, pentru a se distanta de regimul presedintelui Bashar al-Assad. Marti, Tillerson va pleca spre Moscova, unde urmeaza sa participe la discutii cu Sergheu Lavrov.

Rusia ramane principalul aliat international al fortelor guvernamentale din Siria.

De asemenea, rusii au permis semnarea unui acord in urma cu patru ani care prevedea distrugerea arsenalului de arme chimice din Siria.

Un numar de 89 de persoane si-au pierdut viata saptamana trecuta dupa ce armata siriana a lansat gaz sarin asupra localitatii Khan Sheikhoun, situata in teritoriile rebele din provincia Idlib.

Ca raspuns, americanii au lansat 59 de rachete de croaziera spre o baza militara din Homs.

Siria a dezmintit utilizarea de arme chimice, iar rusii au explicat ca americanii nu aveau nicio dovada atunci cand au acuzat regimul sirian de ascundere a unor arme chimice.

Pentru Washington, prioritatea numarul unu in razboiul sirian ramane eliminarea jihadistilor Statului Islamic.