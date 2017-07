Apa a fost vedeta zilei la Erevan, unde oamenii s-au balacit in fantanile arteziene si s-au stropit cu galeti cu apa. Ce au sarbatorit - VIDEO

De la mic la mare, oamenii din Erevan au iesit la Festivalul Apei, pentru a se racori. Unii, imbracati la patru ace, s-au balacit din plin in fantanile arteziene din capitala. S-au stropit cu galeti cu apa din cap pana in picioare, asa ca nimeni nu a scapat cu hainele uscate.

Bucurosi au fost picii, care au alergat in voie in costume de baie, chiar in centrul capitalei. Uzi pana la piele, petrecaretii au trecut la dans. Iar autoritatile municipale au mobilizat cateva cisterne pline cu apa, care au scaldat strazile din Erevan, stropind arborii, automobilele, dar si trecatorii.

Festivalul Apei a devenit o traditie in Armenia, care pentru prima data a avut loc multi ani in urma. Potrivit localnicilor, oamenii se stropeau cu apa pe timp de canicula, cand culturile agricole erau lovite de arsita. In asa fel, ei credeau ca vor aduce ploaia si vor scapa de seceta.