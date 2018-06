Apar detalii noi in cazul adolescentei de 14 ani, care ar fi moldoveanca, gasita moarta langa o cale ferata din Germania - VIDEO

Ali Bashar, in varsta de 20 de ani, este al doilea suspect in cazul adolescentei gasita fara suflare langa calea ferata din orasul Maintz. Acesta a fugit din Germania imediat dupa omor insa ieri autoritatile au anuntat ca el a fost retinut in Irak si vor cere extradarea lui. A ajuns pe mana politiei si un alt suspect, un turc de 35 de ani. Cei doi sunt banuiti ca au violat-o pe minora de 14 ani, iar apoi au ucis-o. Cazul a fost discutat si in parlamentul german, unde deputatii au tinut un minut de reculegere in memoria fetei.

Au ramas socati de ce s-a intamplat si vecinii, care o stiau pe tanara.

”Am decis sa strangem ceva donatii la magazin, ca sa o ajutam pe mama ei. Altceva nu putem face.”

Presa straina, dar si de la noi a scris ca fata ar fi moldoveanca, insa nu am reusit sa confirmam acest lucru la ministerul de Externe. Pe profilul de facebook al mamei sale scrie ca ea este originara din Balti.

Cei doi suspecti au ajuns in Germania acum cativa ani si au solicitat azil.



