Aparitie spectaculoasa la o gradina zoologica din orasul Houston. Doi pui de jaguar, nascuti acum cateva luni, au fost aratati pentru prima oara publicului - VIDEO

Gradina zoologica din Houston are doi locatari noi si tare simpatici. Fitz si Emma sunt doi pui de jaguar, veniti pe lume la sfarsitul lui iulie. Ultimele luni si le-au petrecut departe de oameni, sub ingrijirea atenta a mamei lor, May. Abia acum au fost adusi in fata vizitatorilor. Intalnirea cu publicul a fost haioasa.

Ingrijitorii sunt tare mandri de ei, mai ales ca sunt primii pui de jaguar veniti pe lume la aceasta gradina zoologica in ultimii 12 ani. Jaguarii risca sa ajunga pe lista speciilor pe cale de disparitie, si asta pentru ca numarul lor in salbaticie se tot reduce.