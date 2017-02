Aparitie spectaculoasa pe cer, in SUA. Caderea unui meteorit, surprinsa de mai multe camere de supraveghere - VIDEO

Meteoritul si-a facut aparitia pe cer in jurul orei locale unu si jumatate noaptea si a putut fi zarit de locuitorii din mai multe state.

Societatea americana de meteorologie a transmis ca a primit peste 380 de raportari de la oameni, luni.

"Mingea de foc a fost vazuta in principal in Illinois si Wisconsin, dar martori din Michigan, Indiana, Ohio, Iowa, New York, Kentucky, Minnesota si Ontario (Canada) au raportat evenimentul", conform specialistilor.

Nu a provocat pagube, dar a creat o unda de soc ce a facut geamurile sa vibreze. Deocamdata, nu este clar daca meteoritul a aterizat in apa ori s-a dezintegrat in aer.