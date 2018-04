Aplicatia de chat telegram a fost blocata in Rusia. Decizia fost luata de un tribunal de la Moscova la cererea Autoritatii ruse de Reglementare a Telecomunicatiilor - VIDEO

In cadrul unei sedinte de judecata care a durat doar 18 minute, magistratii unui tribunal de la Moscova au decis sa blocheze telegram pe teritoriul Rusiei. Audierea a avut loc in absenta reprezentantilor companiei, care au explicat ca nu vor sa participe la o asemenea farsa. Aplicatia, care are peste 200 de milioane de utilizatori in intreaga lume, este cunoscuta pentru faptul ca ofera o confidentialitate sporita si este angajata de mai multe luni intr-o lupta cu autoritatile ruse, care in ultimii ani exercita o presiune asupra internetului.

In mai 2017, reprezentantii Roskomnadzor i-au dat la dispozitie 15 zile mesageriei Telegram pentru a furniza codurile sale de criptare. Acestia au motivat ca informatiile difuzate de aplicatie pot contine date utilizate de organizatii teroriste, iar acest lucru ar fi o amenintare pentru Federatia Ruse. La jumatatea lunii octombrie a anului trecut, justitia rusa a condamnat Telegram la plata unei amenzi de 800 de mii de ruble, echivalentul a 18.000 de euro pentru refuzul de a coopera cu serviciile secrete ruse.

Compania a fost fondata de catre Pavel Durov, cofondator al retelei sociale VKontakte, supranumita Facebook-ul Rusiei. Durov, care a parasit Rusia in 2014, invocand tensiuni cu autoritatile, a denuntat cu acel prilej o incalcare a Constitutiei ruse care protejeaza dreptul la secretul corespondentei.