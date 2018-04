Apple va renunta la o functie foarte populara de iPhone in acest an - VIDEO

Apple va renunta la o functie foarte populara in acest an, odata cu lansarea unei versiuni ieftine a modelului iPhone X. Analistul Ming-Chi Kuo, de la KGI Securities, spune ca Apple va lansa in acest an o versiune de 550 de dolari a iPhone X, cu ecran LCD, potrivit Forbes. Spre comparatie, actualul iPhone X se vinde cu cel putin o mie de dolari si are ecran OLED furnizat de Samsung.