Aproape 400 de kilograme de cocaina au fost distruse la un crematoriu din Argentina. Autoritatile din Buenos Aires au nimicit drogurile in valoare de 80 de milioane de euro - VIDEO

389 de kilograme de droguri, cu o valoare de 80 de milioane de euro, descoperite la Ambasada Rusiei din Argentina au fost distruse. La operatiune a participat si ambasadorul rus. 12 valize pline cu droguri au fost gasite in 2016 ascunse intr-o anexa a ambasadei.

Dupa ce au primit aceste informatii, politistii argentinieni au patruns in cladire si au inlocuit cocaina cu faina, dupa care au instalat dispozitive de urmarire prin GPS pe respectivele valize, pentru a descoperi cine va intra in posesia lor.

Au trecut 14 luni pana cand valizeze au fost preluate de cineva. Un an mai tarziu, valizele au ajuns la Moscova, iar mai multe persoane au fost arestate. Presupusul lider al gruparii este Andrei Kovalchuk, un barbat arestat in Germania si extradat in Rusia.