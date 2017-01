Aproape doua milioane de oameni din toata lumea au iesit in strada sa protesteze impotriva lui Donald Trump - VIDEO

In capitala americana, organizatorii se asteptau sa vina in jur de 200 de mii de participanti la asa-numitul “Mars al femeilor”. S-a adunat insa peste jumatate de milion de oameni. Si barbatii s-au alaturat protestului.

”Pe prima pagină scrie: “Trump a luat puterea”. Nu cred! Puterea, majoritatea Americii, se află aici.”

Multe protestatare au purtat caciulite de culoare roz, cu urechi ascutite ca de pisica, o ironie la una dintre jignirile lui Trump, la adresa femeilor, in timpul campaniei electorale. Manifestantii au fost sustinuti si de vedete.

Scarlett JOHANSSON, ACTRITA: ”Preşedinte Trump, nu am votat pentru tine. Dar respect faptul că eşti preşedintele nostru şi aş vrea să pot să te susţin. Însă, întâi îţi cer să mă susţii tu pe mine. Să le susţii pe sora mea, pe mama...”

Totusi cea care s-a remarcat prin discursul tinut in fata multimii a fost Madonna, spunand ca s-a gandit sa arunce in aer Casa Alba.

Madonna, INTERPRETA: ”Binele nu a învins în alegeri, dar binele va învinge în final. M-am gândit să arunc în aer Casa Alba, dar ştiu că asta nu va schimba nimic. Nu putem cădea pradă disperării.”

Multimi impresionante, de sute de mii de oameni, au iesit in strada si la Chicago, New York, Boston sau Miami. In toata America, au fost aproximativ 300 de manifestatii.

Mitinguri impotriva lui Donald Trump au avut loc si in alte zeci de orase ale lumii, printre care Londra, Paris, Berlin sau Atena. Ambasadele Statelor Unite au fost locurile in care s-au adunat demonstrantii. In ziua marsului femeilor, Donald Trump si-a dedicat timpul barbatilor. Presedintele american a tinut un discurs in fata membrilor Serviciului de Informatii, criticat anterior chiar de el.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Foarte, foarte puţini oameni pot să facă treaba pe care o faceţi voi şi vreau să vă asigur că eu vă susţin.”

Vineri, Donald Trump a devenit oficial al 45-lea presedinte american.