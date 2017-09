Aproape o suta de mii de pasageri stau blocati pe aeroporturile din Rusia, dar si din alte tari, dupa ce o companie aeriana ruseasca a anuntat ca nu mai poate functiona din cauza problemelor financiare: "Este un cosmar" - VIDEO

”Unde sunt banii? Unde este avionul nostru?”

Imbulzeala si galagie mare, pe aeroporturile Domodedovo si Vnukovo din Moscova sau Pulkovo din Sankt Petersburg. Numeroase curse aeriene se retin de mai bine de 24 de ore, iar unele au fost chiar anulate.

”Nu ne-au dat nimic. Nici apa, nici mancare. Copiii dormeau pe jos. Este un cosmar.”

Si mai greu le este celor care au ramas blocati in strainatate, de exemplu in Turcia, Grecia sau Cipru. Multi oameni au spus ca nu au suficienti bani pentru a se caza la hotel, astfel ca sunt nevoiti sa doarma in aeroport.

”Acasa!”

Oamenii spun ca nu mai au puteri si ca asteapta explicatii din partea companiei, de la care au procurat bilete.

Pe de alta parte, responsabilii spun ca firma trece printr-o perioada de criza.

Rasid MURSEKAEV, PROPRIETARUL COMPANIEI VIM-AVIA: ”Compania VIM-AVIA este intr-o situatia economica complicata, finantarea a fost inghetata, prestarea serviciilor pe aeroporturi a fost suspendata.”

Pe de alta parte, autoritatile au deschis o ancheta. Conducerea companiei este suspectata ca a vandut bilete desi stia ca nu are bani pentru combustibil. In incercarea de a calma spiritele, Agentia Federala pentru Turism din Rusia promite ca toti pasagerii blocati in strainatate vor fi adusi acasa cu alte companii aeriene.