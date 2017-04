Aproximativ 1,5 milioane de dolari in monede au fost aruncate anul trecut in Fontana di Trevi. Care sunt superstitiile

Un simbol al Romei, decor in multe filme, - cea mai cunoscuta scena fiind cea din "La Dolce Vita" a lui Federico Fellini, - la Fontana di Trevi, in fiecare zi, turistii din intreaga lume arunca monede in apa.

Se spune ca daca arunci cu mana dreapta peste umarul stang prima moneda inseamna "ca revii la Roma", a doua - "ca vei gasi dragostea", iar a treia - "pentru casatorie".

In fiecare zi, municipalitatea aduna monedele, impreuna cu alte obiecte pe care turistii el arunca in apa. In 2016, suma a fost de aproape 1,5 milioane de dolari. Banii sunt folositi in scopuri caritabile.

Constructia finalizata in 1762 a fost recent renovata, cu o finantare din partea casei de moda Fendi, care a adaugat si iluminat de tip LED la fatada de marmura.

Pescuitul monedelor este ilegal, iar arestarile sunt dese.

Monumentul impresionant domina Piata Trevi, situata in cartierul Quirinale. Fontana di Trevi se afla la capatul unui apeduct construit in anul 19 i.Hr., Aqua Virgo. Acest apeduct aduce apa de la izvoarele Salone (aproximativ 20 km departare de Roma) si aprovizioneaza fantanile din centrul istoric al Romei cu apa.

Figura centrala a fantanii Trevi este Neptun, zeul marii, care se afla intr-un car de lupta ce are forma unei scoici, tras de doi caluti de mare.

La stanga lui Neptun se gaseste o statuie ce reprezinta abundenta, iar cea din dreapta reprezinta sanatatea perfecta. Deasupra sculpturilor se gasesc basoreliefuri, unul din ele infatisand-o pe Agripa, fata dupa care a fost denumit apeductul.