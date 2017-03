Aproximativ 2.000 de oameni - la protest in Bucuresti: Merg in mars spre Parlament, scandand "Demisia", "Justitie, nu coruptie"

UPDATE 19:30 Manifestantii au parasit Piata Victoriei si pleaca in mars spre Parlamentul roman.

In Bucuresti, protestatarii s-au adunat deja in fata Guvernului, urmand sa plece in mars spre Parlament. Multi dintre cei prezenti au steaguri tricolore, ale UE si SUA. Se impart insigne cu mesajul ”Rezist”.

Manifestantii striga ”Coruptia ucide", "Uniti salvam toata Romania" si "Sorineeeel, te vedeeeem".

In Piata Victoriei se strang si semnaturi pentru demiterea primarului Capitalei romane, Gabriela Firea.

Oamenii sunt asteptati in strada si in Brasov si Cluj.

"Reactionam la noile semnale de limitare si subordonare a unor institutii. Politizarea si numirea in functie dupa criterii si interese politice este primul motiv care ne-a scos in strada. Daca DNA nu ar fi cercetat maniera in care OUG 13 a fost adoptata, nu am fi aflat astazi ca ministrul pentru Relatia cu Parlamentul oferise in prima faza un aviz negativ proiectului de modificare a codurilor penale, motiv pentru care sedinta a fost amanata pana la ora 21.00, pentru a fi redactat un nou aviz, de aceasta data pozitiv.

Azi am aflat ca DNA a trecut peste limite in anchetarea acestui dosar. Dar daca nu era de competenta acestei institutii, cine ar trebui sa scoata la iveala aceste nereguli si de ce nu a facut-oa”, se arata pe pagina de Facebook a evenimentului, potrivit News.ro.

Oamenii au anuntat ca vor iesi in strada pentru a sustine Directia Nationala Anticoruptie si in fata Prefecturii din Brasov si in Piata Unirii din Cluj.

Curtea Constitutionala a admis, luni, ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern pe tema anchetei privind OUG 13. Sesizarea in acest sens a fost facuta de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

Presedintele CCR considera ca, in cazul dezbatut de Curte, este vorba de un asemenea conflict juridic.

„Daca Parchetul (DNA - n.r.) s-ar fi limitat in actiunea sa sa verifice daca in mod concret s-a savarsit vreo infractiune in legatura cu acele fapte, lucrurile s-ar fi derulat in mod firesc, fara aparitia unui conflict. DNA a inceput o actiune care s-a marcat prin descinderi la MJ, audieri de la cel mai mic la cel mai mare in legatura cu felul in care s-a adoptat un act normativ. El se aproba in anumite conditii si este o putere delegata din partea autoritatii legislative (...) DNA s-a apucat sa vada in ce masura s-au indeplinit conditiile unei OUG, daca s-au primit toate avizele, lucruri care exced competentelor DNA”, a spus Dorneanu.

El a precizat ca verificarea respectarii conditiilor de adoptare a unei ordonante de urgenta revine Curtii Constitutionale, nu DNA si ca a fost incalcat dreptul Guvernului de a decide oportunitatea legiferarii.