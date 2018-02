Aproximativ 950 de mineri au ramas blocati intr-o mina de aur in Africa de Sud, dupa ce o furtuna puternica a provocat o intrerupere a energiei electrice - VIDEO

Mina Beatrix, in care au ramas blocati minerii, se afla in orasul Welkom, la aproximativ 290 km de Johannesburg. Fara electricitate, ascensoarele nu functioneaza, respectiv, muncitorii nu au cum ce iesi la suprafata in conditiile in care mina are 23 de nivele si o adancime de o mie de metri. Africa de Sud este un important producator de aur.