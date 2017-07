Ar fi incercat sa-si apere mama, insa a ajuns dupa gratii. O moldoveanca de 22 de ani, stabilita in Italia, retinuta dupa ce l-ar fi injunghiat, in piept, pe iubitul mamei sale

Incidentul a avut loc noaptea, pe 4 iulie, intr-un aparatament din orasul Ostia.

Potrivit presei din Italia, totul s-a intamplat dupa ce o moldoveanca de 40 de ani s-ar fi luat la cearta cu iubitul ei, un roman de 40 de ani. In momentul in care cei doi au inceput sa se certe si sa se bruscheze, fiica femeii, o tanara de 22 de ani, ar fi luat un cutit si ar fi incercat sa-si apera mama, injunghiidu-l pe barbat in piept.

Imediat la fata locului au ajuns politistii si medicii. Barbatul a fost transportat in stare grava la spital.

Presa din Italia scrie ca moldoveanca de 22 de ani a fost retinuta si urmeaza sa fie cercetata pentru tentativa de omor.