Arabia Saudita a interceptat o racheta care avea ca tinta aeroportul din capitala - VIDEO

Arabia Saudită a interceptat o rachetă balistică venită din Yemen, relatează BBC, menţionând că o explozie puternică s-a auzit în apropierea aeroportului din Riad.



Potrivit Forţelor Aeriene saudite, citate de Al-Arabiya, racheta a fost interceptată în zona de nord-est a capitalei.



Ministul saudit al Apărării a susţinut că „atacul a zguduit capitala”. În plus, oficialul a adăugat că Yemenul ar fi folosit o rachetă balistică cu rază lungă de acţiune, numită Buqan 2H, scrie CNN.

Ballistic missile was fired from Yemen. It was reportedly an Iranian Burkan 2H missile.

Racheta ar fi avut ca ţintă aeroportul, potrivit presei locale.

„Călătorii care se află pe Aeroportul Internaţional din Riad îi asigurăm că lucrurile se vor întoarce la normal şi că nu vor exista întârzieri”, a declarat un reprezentant al aeroportului.

Atacul a fost revendicat de mişcarea rebelă houthi, un reprezentant al acesteia declarând pentru Al Jazeera că racheta a fost una de tip Burkan-2h, cu rază lungă de acţiune.

Arabia Saudită a intervenit în războiul civil din Yemen în martie 2015, pentru a lupta împotriva rivalilor Guvernului, mişcarea rebelă houthi.

Video of Saudi Air Defense interception of Iranian Burkan 2H missile fired from Yemen targeting King Khaled International Airport just now

— Mohammed K. Alyahya (@7yhy) 4 ноября 2017 г.

„Am avertizat capitalele ţărilor care atacă Yemenul că nu vor fi în siguranţă în faţa rachetelor noastre balistice. Astăzi, atacul vine ca un răspuns al acţiunilor saudiţilor pentru uciderea civililor inocenţi din Yemen”, a declarat purtătorul de cuvânt al mişcării rebele houthi.

Cel puţin 10.000 de oameni au fost ucişi în conflictul care a generat o criză umanitară de proporţii în ţara săracă.