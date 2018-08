Are 14 ani si este in plina campanie pentru postul de guvernator. Un elev din SUA vrea sa obtina aceasta functie si depune tot efortul pentru a-si implini visul - VIDEO

Ethan SONNEBORN, CANDIDAT LA FUNCTIA DE GUVERNATOR AL STATULUI VERMONT: “Buna ziua! Ma numesc Ethan Sonneborn, sunt elev la scoala medie si candidez la functia de guvernator.”

Ethan nu este preocupat de jocuri sau retele de socializare ca alti adolescenti de varsta sa, ci are vise mai mari. El este acum in plina campanie electorala la postul de guvernator al statului Vermont, profitand de o lege care nu stabileste limita de varsta pentru cea mai inalta functie in stat. Singura conditie este domiciliul stabil acolo de cel putin patru ani, Ethan insa traieste in acest stat de cand s-a nascut.

Adolescentul are deja o pagina de facebook, un site oficial, cont de Tweeter, panouri pe marginea strazilor si a organizat strangeri de fonduri. Candidatura si-a depus-o pe cand avea 13 ani.

Ethan SONNEBORN, CANDIDAT LA FUNCTIA DE GUVERNATOR AL STATULUI VERMONT: “Ma numesc Ethan Sonneborn. Am 13 ani. Imi plac cainii, baschetul si pescaritul. De asemenea, candidez pentru functia de guvernator al staului Vermont.”

Adolescentul a participat la inceputul lui august la dezbateri alaturi de concurentii sai care sunt mai in varsta ca el.Daca va reusi sa treaca de alegerile primare, Ethan va trebui sa castige si la scrutinul din noiembrie, la care candideaza si actualul guvernator.