Arestari in Suedia. 100 de masini au fost incendiate - VIDEO

Incendierile au avut loc in mai multe localitati ale tarii. Numai în Goteburg 88 de autovehicule au fost distruse sau avariate sever in timp ce la circa 70 km mai la nord, in Trollhattan, au avut loc scene similare si tinerii au aruncat cu pietre in politisti.

Tinerii, fiind mascati si imbracati in negru, aveau cu dansii canistre de benzina si bate, cu care stricau geamurile masinilor. Acestia au fost vazuti aruncand petarde, iar unul din martori a spus ca intr-un automobil a fost aruncat un cocktail Molotov.

Autoritatile cred ca aceste actiuni au fost coordonate si organizate pe retelele de socializare. Incendierea masinilor nu este un fenomen nou in Suedia, astfel de actiuni avand loc si in anii trecuti in mai multe localitati.

Incidentele au provocat reactii dure pe scena politica a tarii unde in mai putin de o luna vor avea loc alegeri legislative. Premierul suedez crede ca este vorba de ceva bine coordonat, aproape ca o operatiune militara. Liderul opozitiei a vorbit insa despre un tipar “foarte preocupant” al acestor actiuni in care “huliganii terorizeaza oamenii fara a sti foarte bine care este scopul lor”.