Aretha Franklin a fost inmormantata intr-un sicriu placat cu aur, purtat intr-un Cadillac roz. Bill Clinton, prezent la funeralii - VIDEO

Sicriul placat cu aur de 24 de karate, care a costat 25 de mii de dolari, a fost purtat pe drumul spre biserica din Detroit intr-un Cadillac roz. Familia nu a facut intamplator aceasta alegere. Aretha Franklin a cantat despre o calatorie fericita cu un Cadillac roz in piesa “Freeway of Love”, lansata in 1985.

Iar lacasul de cult, unde a avut loc ceremonia, a fost decorat cu uriase buchete de lavanda si trandafiri. Bill si Hillary Clinton - adica fostul presedinte american si sotia lui, fosta sefa a diplomatiei americane, reverendul Jesse Jackson si actrita Whoopi Goldberg s-au numarat printre personalitatile prezente.

Bill CLINTON, FOST PRESEDINTE AL AMERICII: “Noi nu am inceput ca presedinte, prima doamna, senator, secretar de stat... Am inceput ca fani ai Arethei. Era doar cu patru ani mai mare ca mine si cu cinci mai mare ca Hillary... Cand noi am absolvit colegiul, ea incepuse sa arate cu adevarat cine este.

Ascultati...

Este cheia spre libertate! Dumnezeu sa te binecuvanteze, Aretha! Te iubim.”

Arethei Franklin i-au fost aduse multe tributuri muzicale, in timpul ceremoniei, care a durat aproape 8 ore. Ariana Grande a cantat unul dintre marile hituri ale artistei.

Initial, ceremonia era rezervata familiei si prietenilor apropiati. in cele din urma, insa, au participat si 1.000 de fani. Cantareata americana a murit, la varsta de 76 de ani, din cauza unui cancer pancreatic. Aretha Franklin are cele mai multe hituri incluse in topurile muzicale, precum Billboard, dar si unul dintre muzicienii cu cele mai multe albume vandute.