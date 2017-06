Ariana Grande a sustinut un concert caritabil in Manchester. Suma-record pentru victimele atacului - VIDEO

Ariana Grande si alte nume sonore precum Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Robin Williams, Take That au urcat pe scena pentru a aduce un omagiu celor care si-au pierdut viata in urma atacului sinucigas comis de Salman Abedi.

Katy Perry a avut o interpretare mai lenta a melodiei "Be part of me" dupa ce a avut un mesaj de incurajare pentru cei prezenti. Ariana Grande a cantat in duet cu iubitul ei, Mac Miller, iar la final s-au sarutat pe scena.



La finalul concertului, Coldplay a urcat pe scena alaturi de Ariana Grande si au oferit un spectacol memorabil.

Ulterior, Ariana a cantat alaturi de prietena ei, Miley Cyrus.

Ariana GRANDE, INTERPRETA "Manchester te iubesc din toată inima. Mulţumesc foarte mult."





Artistii aveau lacrimi in ochi si multi spectatori au inceput sa planga. Concertul a fost organizat la 14 zile de la atacul terorist de la Manchester Arena pe terenul de cricket Old Trafford, aflat nu la mare distanta de locul in care teroristul Salman Abedi a ucis 22 de oameni. Concertul caritabil a fost organizat de Ariana Grande, iar toti banii vor fi donati pentru victimele atacului terorist.

14.200 de bilete au fost disponibile gratuit pentru fanii cantaretei care au participat la concertul din 22 mai. Politia din intreaga tara a fost mobilizata pentru securitatea celor prezenti la concert.