ARMATA 360° / Mergi la 4.000 de kilometri de Romania, intr-un tur virtual al desertului afgan. Soldatii romani se antreneaza acolo cu munitie reala - VIDEO

Aproximativ 700 de militari romani se afla in permanenta in baza aeriana Kandahar, ca parte a misiunii NATO Resolute Support. Vezi, in format 360°, cum arata poligonul din desertul afgan, locul in care se antreneaza cu munitie reala militarii, nu departe de o fosta baza a temutilor teroristi Al Qaeda. Militarii trag cu mitraliere de pe MRAP-uri, masinile de lupta folosite in misiunile de lupta de acolo. In videoclipul 360° de mai jos veti descoperi si cateva detalii tehnice despre ele.