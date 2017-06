Armata din Myanmar a gasit epava avionului disparut de pe radare si cadavre. Aeronava s-a prabusit in conditii meteo bune

Atat ramasitele avionului, cat si cadavre au fost gasite in Marea Andaman, a anuntat armata pe Facebook.

Avionul, un Y8 fabrict in China, transporta 14 membri ai echipajului, precum si 106 militari si familiile lor, inclusiv copii.

Avionul zbura de la Myeik la Yangon, iar resturile au fost gasite in mare, in largul orasului de coasta Dawei.

Aeronava decolase de o jumatate de ora, atunci cand a pierdut legatura cu turnul de control.

Desi in Myanmar este sezonul musonic, la momentul respectiv conditiile meteorologice erau bune.

Un avion militar cu 120 oameni la bord a disparut de pe radare in Myanmar. Mai multe fragmente au fost gasite in mare

Avionul a fost cumparat din China in martie anul trecut si inregistrase 809 ore de zbor, potrivit armatei.

Myanmarul a inregistrat in ultimii ani mai multe accidente aviatice. in februarie 2016, echipajul format din cinci oameni al unui avion militar a murit, atunci cand aeronava s-a prabusit in orasul Nay Pyi Taw. Cateva luni mai tarziu, trei ofiteri au murit cand un elicopter s-a prabusit in centrul tarii.

Un avion comercial Air Bagan a aterizat de urgenta in 2012 si a luat foc. Doi oameni si-au pierdut viata.