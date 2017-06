Armata din Venezuela a fost pusa in alerta de catre presedinte. Dint-run elicopter au fost aruncate grenade asupra Curtii Supreme:: ”Suntem împotriva acestui guvern criminal” -VIDEO

Din elicopter, asupra Curtii Supreme ar fi fost aruncate patru grenade, care insa nu au explodat. Ulterior, aparatul a zburat deasupra ministerului de Interne si a ministerului de Justitie. Suspectat ca a condus elicopterul este un politist. In presa a aparut o inregistrare video cu el, in care isi explica gestul. El spune ca presedintele trebuie sa-si dea demisia.

”Suntem o coaliţie formată din oficiali militari, poliţişti şi civili. Suntem împotriva acestui guvern criminal. Noi nu aparţinem niciunui partid politic. Noi suntem naţionalişti şi patrioţi.”



Presedintele Nicolas Maduro a reactionat imediat, spunand ca autorul atacului va fi prins.

Nicolas MADURO, PRESEDINTELE VENEZUELEI: ”Am activat toate forţele armate pentru apărarea ordinii. Fiţi siguri că vom captura foarte rapid elicopterul şi pe cei care au efectuat acest atac terorist împotriva instituţiilor statului.”



Venezuela se afla intr-o criza politica si economica, iar din luna aprilie, proteste violente au loc aproape zilnic in capitala tarii.

Fiind organizati de opozitie, manifestantii cer demisia presedintelui si alegeri anticipate. In jur 75 de oameni si-au pierdut viata pana in acest moment in urma protestelor.