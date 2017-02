Armata pakistaneza a anuntat ca a ucis 100 de teroristi, dupa ce un sinucigas cu bomba a omorat 90 de oameni

"Operatiunea Baza Informatiilor, precum si mai multe operatiuni combinate sunt in desfasurare de-a lungul tarii, inclusiv in punjab. Peste 100 de teroristi au fost ucisi de ieri noaptea si pana acum. mai multe detalii, in curand", a spus purtatorul de cuvant al armatei pakistaneze, citat de CCTV.

El a precizat ca, in urma ordinelor date de seful statului major al armatei, au fost declansate mai multe operatiuni, ca urmare a recentelor incidente teroriste. De asemenea, oficialul pakistanez a precizat ca serviciile de informatii incearca acum sa descopere retelele care se afla in spate organizarii atentatelor teroriste.

El a mai afirmast ca exista informatii ca aceste atacuri ar avea legaturi peste granita si ca frontiera cu Afganistanul a fost deja inchisa, din motive de securitate.

"Nicio trecere peste frontiera si intrare neautorizata nu va fi permisa din Afganistan in Pakistan", a mai spus purtatorul de cuvant.

Pe de alta parte, pakistanezii au transmis autoritatilor afgane o lista cu 76 de teroristi care se ascund peste granita, dar care organizeaza si sustin atacuri teroriste in Pakistan.