Armata rusa a anuntat ca l-ar fi ucis pe liderul gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, in urma unui raid

Ministerul Apararii din Rusia a transmis ca raidul sau aerian a vizat o reuniune a liderilor gruparii teroriste.

Potrivit RIA, ministerul rus a informat ca incearca sa confirme faptul ca al-Bagdhadi a fost intr-adevar ucis in respectivul raid.

Atacul aerian, care a vizat o intalnire a lui al-Baghdadi, a avut loc pe 28 mai, a precizat ministerul, citat de agentii.

”Potrivit unei informatii care este verificata acum prin diverse canale, liderul Statului Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, care a fost eliminat in atac, era prezent la intalnire”, a anuntat ministerul, potrivit RIA Novosti.

Aceasta nu este prima oara cand este anuntata uciderea liderului jihadist.

#BREAKING Russian army says may have killed head of Islamic State late May: media