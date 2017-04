Armata rusa se antreneaza pentru scenariul unui atac american cu rachete de croaziera, ca in Siria. Duelul S-400 vs. Tomahawk

Fortele anti-aeriene ale Districtului Militar Sud au participat la un exercitiu simuland respingerea unui atac cu rachete Tomahawk - asa cum a fost cel declansat de Statele Unite pe 7 aprilie impotriva unei baze aeriene siriene a regimului al-Assad. Rusii au folosit in acest scop, pe poligonul de la Telemba (Republica Buriata) sistemele de aparare anti-aeriana S-300PS si S-400 Triumf, incercand sa demonstreze ca un atac occidental cu rachete nu are nicio sansa in fata noilor lor echipamente militare. Analistii spun insa ca lucrurile nu sunt atat de simple.

Kremlinul a trimis sisteme S-400 atat in Siria, cat si in peninsula Crimeea si in enclava Kaliningrad, ca raspuns la desfasurarea de trupe NATO in estul Europei si la inaugurarea scutului antiracheta din Romania. Nu este clar de ce sistemul din Siria, instalat la baza de la Hmeimim nu a raspuns la atacul american.

Cercurile oficiale ruse sugereaza ca a fost dezactivat intentionat, dupa ce Washingtonul a informat comandamentul rus de planul sau, insa unii experti militar sugereaza ca de fapt S-400 nu este eficient impotriva rachetelor Tomahawk.

„Toata vorbaria ruseasca despre securizarea spatiului aerian al Siriei e doar lauda”, a afirmat analistul militar Pavel Felgengauer pentru Radio Europa Libera. El spune ca de fapt Moscova isi lauda sistemele anti-aeriene ca sa le vanda mai bine. „Nu pot intercepta rachetele de croaziera de la distante mari, pot doar apara baza unde sunt instalate”. Intre Hmeimim, unde se afla sistemele S-400, si Sairat, tinta atacului amerian, sunt circa 75 de kilometri.

Generalul Aitek Bijev, fost comandant adjunct al Fortelor Aeriene Ruse, a declarat insa ca americanii au calculat traiectoriile rachetelor Tomahawk astfel incat acestea sa nu intre in raza de actiune a bateriilor S-400. Bijev a precizat insa ca rachetele de croaziera americane ar fi fost cu siguranta doborate daca in zone erau si siteme Pantir-S1.

Luni, oficialii rusi au precizat ca nu vor interveni pentru a apara regimul al-Assad de loviturile americane, alimentand scenariul potrivit caruia nu au cum sa opreasca atacurile cu rachete Tomahawk.