Armata SUA l-a eliminat pe liderul ISIS din Afganistan. "Ducea o campanie barbara de asasinate, tortura si violenta"

Guvernul afgan si armata americana au confirmat duminica moartea liderului gruparii Statului Islamic in Afganistan Abdul Hasib, intr-o operatiune comuna a fortelor americane si locale, in estul tarii, la sfarsitul lui aprilie, relateaza AFP.

”Mai multi alti reprezentanti de rang inalt” ai organizatiei au fost de asemenea ucisi, dar si 35 de combatanti, in acest raid efectuat de comandouri afgane in parteneriat cu fortele americane, precizeaza Cartierul General al Fortelor americane in Afganistan, intr-un comunicat.

Intr-o declaratie separata, presedintia afgana ”confirma ca Abdul Hasib, liderul Statului Islamic-Khorasan (numele aripii locale a Statului Islamic in Afganistan) a fost ucis in provincia Nangarhar”, la frontiera cu Pakistanul si fieful Statului Islamic. Pentagonul a anuntat pe 29 aprilie, fara sa poata sa confirme acest lucru, moartea ”probabila” a lui Abdul Hasib in cursul unei operatiuni in care au fost ucisi doi rangers americani, posibil ucisi intr-un "friendly fire”.

"Aceasta operatiune comuna reusita constituie un nou pas important in campania noastra hotarata vizand aneantizarea SI-K in 2017”, subliniaza seful fortelor americane la Kabul, generalul John Nicholson, care dispune de 8.400 de oameni in Afganistan, in cadrul NATO.

”Este al doilea emir al Statului Islamic pe care-l ucidem in noua luni, printre alti zeci de sefi si sute de combatanti de-ai lor. De doi ani, SI-K duce o campanie barbara de asasinate, tortura si violente impotriva populatiei afgane, in special in sudul Nangarhar”, adauga generalul Nicholson.

Pentagonul si-a stabilit ca obiectiv sa anihileze Statul Islamic in Afganistan in urmatoarele luni.

Foretele americane amintesc ca au lansat la inceputul lui martie o ofensiva impotriva Statului Islamic cu scopul de a-i discola pe islamisti ”si de a transmite un mesaj clar Statului Islamic care sa arate ca nu va exista vreun sanctuat pentru combatantii sai in Afganistan”.

”In acest stadiu, campania a permis eliberarea a jumatate din districtele de sub controlul Statului Islamic si populatiei sa se intoarca acasa”, dar si ”capturarea a sute de combatanti” jihadisti.

Armata americana a lansat la jumatatea lui aprilie cea mai puternica bomba conventionala din arsenalul ei asupra unor pozitii subterane ale Statului Islamic in districtul Achin, in Nangarhar, care ar fi ucis 96 de jihadisti.