Armata Venezuelei, in alerta maxima. Mesajul transmis lui Maduro de catre pilotul care a bombardat Curtea Suprema

Presedintele, contestat in strada de mii de oameni, a spus ca individul a lansat din elicopter mai multe grenade si ca ar fi vorba despre un act terorist. Individul ar fi reusit sa fuga din tara dupa ce a aterizat cu elicopterul pe o plaja izolata.

Pe de alta parte, o alta institutie, Adunarea Nationala, a fost tinta unor proteste violente. Indivizi loiali presedintelui Nicolas Maduro au lansat pietre si sticle incendiare inspre sediul Adunarii Nationale, unde parlamentarii erau la munca.

Alesii au ramas blocati inauntru timp de patru ore si au fost evacuati cu ajutorul politiei. Presedintele institutiei, care este controlata de opozitie, spune ca parlamentarii de la Caracas sunt victimele unei campanii de intimidare tot mai agresive.

Julio Borges, presedintele Adunarii Nationale: "Am mai fost atacati si in trecut. Eu am fost agresat in aceasta cladire de cinci ori, insa nu plecam, ne facem treaba. Nimeni nu ne va opri. Suntem aici sa ne slujim poporul, singurul care ne e stapan si care are dreptul sa ia decizii privind viitorul nostru."

Incidentele s-au derulat in aceeasi in care Curtea Suprema a fost tinta unui atac neobisnuit. Un ofiter de politie dintr-o unitate de elita a furat un elicopter, a zburat deasupra cladirii si a lansat mai multe grenade. Nimeni nu a fost ranit in atac.

Barbatul care a pilotat elicopterul a fost indentificat drep Oscar Perez, politist de aproape 15 ani, dar si actor. A aparut recent intr-un thriller si s-a implicat in numeroase actiuni caritabile.

Intr-o inregistrare postata pe Instagram, Perez a cerut demisia presedintelui Nicolas Maduro.

Oscar Perez: "Avem doua optiuni: sa fim judecati maine de constiintele noastre si de oameni sau sa incepem azi lupta pentru a ne elibera poporul de acest guvern corupt."

Presedintele a calificat incidentul drept un atac terorist. Televiziunea de stat din Venezuela a publicat imagini mai vechi in care pilotul apare in fatza cladirii capitoliului din Washington. Maduro a sustinut in mai multe randuri ca americanii planuiesc sa-l rastoarne de la putere.

Pe de alta parte, opozitia ia in calcul si varianta ca incidentul sa fi fost inscenat pentru a justifica o posibila actiune de reprimare a protestelor care scot zilnic in strada mii de oameni disperati.

Protestatarii cer demisia presedintelui, invinovatit pentru saracia acuta si lipsurile dureroase care macina tara de luni de zile.