Arta pe spatele cailor. O frizerita din Marea Britanie realizeaza picturi pe corpurile animalelor cu ajutorul masinii de tuns - VIDEO

Tunsoarea este o parte importanta in ingrijirea unui cal, iar Melody Hames o face cu pasiune si creativitate. Britanica in varsta de 32 de ani si-a inceput activitatea acum cinci ani.

Melody HAMES: "Candva ma ocupam cu frizura obisnuita a cailor. Dar odata un client m-a rugat sa fac stele pe corpul calului sau. Eu am zis ca o voi putea face. De aici a inceput totul. "

De regula, o tunsoare ii ia de la opt la zece ore, dar sunt si proiecte pe care le realizeaza in sase saptamani. Cel mai dificil a fost o grafica in stil amerindian. Pana acum Melody a pictat scene din primul razboi mondial, dar si din povestea Alice in tara minunilor.

Femeia a calatorit in mai multe tari, unde si-a aplicat arta si i-a invatat si pe altii sa o faca.