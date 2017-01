Arta poate fi si... comestibila. Un tanar din Ucraina face portretele unor oameni celebri folosind tot felul de alimente - VIDEO

Pavel Bondar nu este un maestru bucatar care aranjeaza farfuria, ci un artist care pregateste urmatoarea sa lucrare. Mai exact, lucreaza la portretul noului presedinte american, Donald Trump, pe care il face din marar.

”Pentru mine, mărarul şi alte feluri de verdeaţă se asociază cu banii. La noi verdeaţa este sinonim cu banii.”

Tanarul are 24 de ani si nu a studiat niciodata pictura, dar are un talent inascut, cu totul special. El creeaza portretele unor personalitati cu ce gaseste prin gradina, in frigider sau la piata. Printre operele create pana acum se numara un portret Vincent Van Gogh din paine si ceai, precum si o Beyonce din ciocolata.

”Pentru fiecare lucrare nouă aleg un material pe care nu l-am mai folosit înainte. Eu cred că paleta de culori pentru pictură îţi restrânge posibilităţile. Dar aici sunt atât de multe produse alimentare.”

Pavel viseaza la propria sa expozitie. Deocamdata are in portofoliu 10 portrete. A mai realizat unele, care insa s-au alterat. De exemplu, o Lady Gaga din fructe...sau o actrita chineza din sushi si-au cam pierdut prospetimea dupa cateva zile.