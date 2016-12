Asasinul ambasadorului rus, de 8 ori in dispozitivul de securitate al lui Erdogan. Ankara: "Stim cine e in spatele crimei"

Mevlüt Mert Altintas, un politist de 22 de ani, l-a ucis luni cu noua focuri de arma pe ambasadorul Rusiei la Ankara, Andrei Karlov, dupa care a fost impuscat la randul sau.

Potrivit unui editorialist al cotidianului Hürriyet, tanarul politist, care lucra la Ankara in cadrul fortelor speciale de doi ani si jumatate, a fost membru al dispozitivului de securitate care s-a aflat in jurul presedintelui Erdogan in opt ocazii dupa puciul esuat din iulie.

"El a fost membru al echipei care a asigurat securitatea presedintelui chiar in spatele garzilor de corp", a scris Abdulkadir Selvi, un jurnalist apropiat de putere, prin urmare un bun cunoscator al culiselor.

Dupa ce l-a impuscat pe ambasador, Mevlüt Mert Altintas a strigat 'Allahu Akbar' si a spus ca a actionat pentru a razbuna orasul Alep, pe punctul de a trece sub controlul regimului sirian cu sprijinul Moscovei.

In pofida acestor declaratii care par sa faca o legatura intre asasinat si situatia din Siria, seful diplomatiei turce Mevlüt Cavusoglu i-a transmis omologului sau american John Kerry ca Moscova si Ankara 'stiu' ca reteaua predicatorului Fethullah Gülen este 'in spatele' crimei.

Conform agentiei de presa pro-guvernamentale Anadolu, care citeaza surse diplomatice, Cavusoglu i-a transmis lui Kerry ca "Turcia si Rusia stiu ca in spatele atacului se afla FETO", acronim care desemneaza reteaua lui Gülen.

Gülen, pe care autoritatile turce il acuza de asemenea ca a fost instigatorul puciului esuat din iulie - lucru pe care el il neaga categoric -, s-a declarat "socat si profund intristat" de asasinarea ambasadorului.

Conform presei turce, autoritatile aveau miercuri in arest 13 persoane, printre care si mai multi apropiati ai atacatorului. Fapt inedit, Turcia a acceptat participarea la investigatii a 18 anchetatori rusi, trimisi de Moscova si care au luat parte, la Ankara, la autopsia cadavrului lui Andrei Karlov, repatriat marti seara in Rusia.