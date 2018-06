Atac armat cu zeci de raniti, la un festival de arta din New Jersey. 22 de persoane, intre care si un adolescent au fost impuscate, dupa ce un indvid a deschis focul asupra multimii - VIDEO

Tragedia s-a produs noaptea trecuta in orasul Trenton din New Jersey, unde se desfasura un festival de arte. In jur de o mie de persoane se aflau in cladirea in care s-a produs atacul. La un moment dat, un barbat a intrat in edificiu cu o arma si a inceput sa impuste in oameni.

“Oamenii au inceput sa fuga in panica. Se impingeau si se calcau in picioare, dupa care am auzit impuscaturile.”

"Deodata, toata lumea a inceput sa alerge pe strada, dupa care am venit aici, iar fratele meu m-a intrebat: «S-au tras focuri de arma. Ai vazut ca sunt oameni raniti?"

Principalul suspect, un barbat in varsta de 33 de ani, a fost impuscat mortal de autoritati, in timp ce un alt suspect a fost retinut. In cadrrul perchezitiilor, politia a descoperit mai multe arme de foc.

In total, s-au ales cu rani in jur de 22 de persoane, intre care 16 se afla in stare critica. Printre victime se numara si un baiat de 13 ani. Oamenii legii il audiaza acum pe baratul care figureaza in calitate de suspect in dosar, insa nu au oferit deocamdata detalii despre motivul atacului.