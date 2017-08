Atacatorul este un chinez in varsta de 60 de ani, a anuntat politia. El ar fi tras in jur de 17 focuri, iar apoi s-a impuscat in cap. Alte victime nu sunt. Oamenii legii nu au stabilit deocamdata motivul care l-a facut pe barbat sa recurga la acest gest. Astazi consulatul a lucrat in regim normal.