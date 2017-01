Atac armat in Istanbul. Autorul atentatului s-a filmat cu telefonul in Piata Taksim. Politistii i-au gasit amprentele - VIDEO

Atacatorul si-a facut selfie-uri Presa turca scrie ca teroristul din clubul Reina ar fi fost identificat de autoritati insa identitatea sa nu a fost facuta publica pentru a nu perturba ancheta si prinderea sa. Autoritatile turce au dat publicitatii imagini realizate cu telefonul teroristului. Acesta s-ar fi filmat in aproapiere de Piata Taksim, nu se stie insa exact cand a fost realizata filmarea. Imaginile au fost obtinute dupa ce 12 persoane au fost retinute luni pentru complicitate. Potrivit anchetatorilor, suspectul principal ar fi orginar din Kirgizstan.

“Informatii despre amprente si infatisarea teroristului au fost gasite (…). Eforturile pentru identificarea sa sunt facute rapid”, a spus vicepremierul Numan Kurtulmus, intr-o conferinta de presa, luni seara. Intre timp toate cele 39 de victime au fost identificate.

Vanatoarea teroristului se intensifica

Potrivit agentiei de presa DPA, politia a impus blocaje rutiere in timpul operatiunii, la care au luat parte si elicoptere. Nu au fost furnizate informatii despre eventuale arestari. Intre timp, autoritatile au difuzat noi imagini in care fata suspectului apare foarte clar, precum si imagini inregistrate cu camerele de supraveghere. Agentia de presa Anadolu a relatat anterior ca opt suspecti au fost retinuti in legatura cu atacul din clubul de noapte Reina de pe malul Bosforului. Printre acestia nu se afla si atacatorul, care a reusit sa fuga dupa ce a ucis zeci de persoane.

Organizatia jihadista Statul Islamic a revendicat luni, intr-un comunicat, responsabilitatea pentru atentat, sustinand ca acesta a fost intreprins la ordinul liderului Abu Bakr al-Baghdadi. Conform publicatiei Hürriyet, atacatorul ar putea avea legaturi cu celula care a comis triplul atentat sinucigas din iunie de pe aeroportul din Istanbul, soldat cu 47 de morti si atribuit ISIS.

Atacul a durat 7 minute iar teroristul a tras este 180 de gloante

Primele sale victime au fost un politist si un civil, agent de turism, in fata clubului de noapte, aproximativ la ora 1.15 minute, cand petrecerea de Anul nou era in toi. Teroristul a intrat inauntru, continuand sa traga la intamplare. Se pare ca a apucat sa-si schimbe hainele, inainte sa dispara de la locul masacrului.

Cei mai multi dintre cei ucisi erau cetateni straini. Printre ei - o tanara israelianca de 18 ani, trei libanezi, o femeie cu dubla cetatenie franco-tunisiana si sotul ei tunisian, trei iordanieni ( printre care si un milionar, om de afaceri), un belgian, un kuweitian si o canadianca.

Multi tineri care voiau doar sa se distreze si sa intampine cu bucurie si speranta Anul Nou au fost macelariti in clubul de pe malul Bosforului. Unii dintre ei au fost deja inmormantati.

Au aparut si alte detalii in privinta atacului care a durat exact 7 minute. Teroristul a venit cu un taxi si, cum a coborat in fata clubului Reina, a inceput sa traga cu arma automata. A descarcat cateva incarcatoare, peste 180 de gloante in total.