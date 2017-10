Atac armat in Las Vegas: 50 de morti si peste 400 de raniti. Numele atacatorului, facut public - IMAGINI LIVE

IMAGINI LIVE din Las Vegas

Desfăşurarea evenimentelor:

UPDATE 17.05: Oamenii s-au mobilizat ca să doneze sânge

Oamenii s-au adunat, de la primele ore ale dimineţii, ca să doneze sânge, pentru victimele atacului armat de duminică seara, scrie CNN.

Shanda Maloney a văzut la televizor informaţii despre atacul armat. Astfel, ea s-a urcat în maşină şi s-a dus la locul incidentului, pentru a oferi ajutor celor care aveau nevoie de transport.

„Am auzit sirenele maşinilor de intervenţie şi m-am simţit lipsită de ajutor. Am început să scriu pe Twitter că o să ofer transport oricărei persoane ce are nevoie”, a spus Shanda Maloney.

După aceea, s-a dus să doneze sânge şi, deşi era ora 04.30 dimineaţa, la coadă erau numeroase persoane care voiau să facă acelaşi lucru.

UPDATE 17.00: Guvernatorul statului Nevada: Este un atac tragic şi diabolic asupra unor personae nevinovate

Guvernatorul statului Nevada, Brian Sandoval, a declarat că va vizita, luni, victimele şi familiile acestora.

„Este un atac tragic şi diabolic asupra unor personae nevinovate, care se bucurau să se afle la un festival de muzică country”, a spus el, într-un comunicat de presă.

Şi fostul preşedinte al SUA, Barack Obama, le-a transmis victimelor şi familiilor gândurile bune.

„Michelle şi eu ne rugăm pentru victimele din Las Vegas. Gândurile noastre se îndreaptă spre familiile lor şi către toţi cei care suferă de pe urma unei alte tragedii lipsite de sens”, a scris Barack Obama.



UPDATE 16.50: Ce spun martorii despre atacul din Las Vegas: ”Au fost oameni călcaţi în picioare”



UPDATE 16.22: Nu au fost găsite indicii privind motivul atacului

Întrebat de ce poliţia nu tratează atacul armat ca pe un caz de terorism, reprezentantul poliţiei a precizat că, până în prezent, nu au fost găsite indicii în camera suspectului sau în casa sa, care să ofere indicii privind motivul atacului.

„Trebuie să stabilim, mai întâi, ce l-a determinat. Există factori asociaţi cu terorismul care diferă de cazurile în care o persoană instabilă intenţionează doar să comită tragedii la scară mare. Înainte să decidem ce l-a determinat, vor fi urmaţi anumiţi paşi. Avem informaţii că Paddock era cazat în camera de hotel din 28 septembrie. Nu am nicio idee dacă a reuşit să oprească responsabilii cu serviciile de curăţenie să intre în camera sa sau nu. Încă cercetăm acest aspect”, a mai spus el.

Şi reprezentanţii Depaartamentului de Securitate Internă au dat asigurări că monitorizează situaţia şi colaborează cu autorităţile federale, statale şi locale.





UPDATE 16.05: Atacatorul s-ar fi sinucis

Într-o altă conferinţă de presă, şeriful Joe Lombardo a confirmat noul bilanţ: 50 de morţi şi 400 de răniţi.

Totodată, el a precizat că nu era nimic „suspect” în istoricul lui Paddock.

„Credem că suspectul s-a sinucis înainte de descinderea noastră”, a mai spus oficialul, precizând că în camera sa de hotel au fost găsite 10 arme.



UPDATE 15.50: Potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului de Securitate Internă, nu există informaţii care să indice că mai există „ameninţări” că alte atacuri ar putea avea loc, informează The Guardian.



Cel mai recent bilanţ al Poliţiei arată că peste 400 de persoane au ajuns la spital, după atacul armat de la un festival de muzică din Las Vegas.

„Departamentul Metropolitan de Poliţie din Las Vegas a identificat un suspect care a acţionat singur, pentru organziarea atacului armat de la hotelul Mandalay Bay. Este vorba despre un bărbat de 64 de ani din Mesquite, Nevada, identificat drept Stephen Craig Paddock. Paddock a deschis focul de la camera sa din hotel, situată la etajul 32, la ora 22.08. Victimele participau la un festival de muzică country atunci când el a început să tragă asupra mulţimii. Departamentul de Pompieri din ţinutul Clark a estimat că apoximativ 406 oameni au fost transportaţi la spitale din zonă, iar 50 şi-au pierdut viaţa. Printre cei decedaţi este şi un ofiţer de poliţie, care nu se afla în timpul turei. Totodată, alţi doi poliţişti au fost răniţi, unul dintre ei fiind în stare stabilă.

Autorităţile solicită cetăţenilor să aibă răbdare, întrucât procesul de identificare a răniţilor şi celor decedaţi este în curs de desfăşurare”, precizează Poliţia, într-un comunicat de presă.

UPDATE 14:20 Donald Trump a scris pe Twitter: „Cele mai sincere condoleanţe şi simpatia mea pentru victimele şi familiile atacului din Las Vegas. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!